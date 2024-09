Capotamento de carro mata duas pessoas em rodovia da região

Um grave acidente na madrugada deste sábado, 28 de setembro, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Icém, resultou na morte de duas pessoas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal

Um grave acidente na madrugada deste sábado, 28 de setembro, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Icém, resultou na morte de duas pessoas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro saiu da pista por volta das 3h da manhã e capotou. O motorista, que sofreu ferimentos leves, informou que perdeu o controle da direção.

Além do motorista, havia outras duas pessoas no veículo. Uma mulher de 47 anos morreu no local do acidente. O terceiro ocupante, um homem de 35 anos, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela PRF. A perícia foi realizada no local para apurar as circunstâncias do ocorrido.