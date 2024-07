Homem mata colega de trabalho em Riolândia

Hoje à tarde (12), um homicídio foi registrado em Riolândia, conforme relatado pela Polícia Militar. O autor do crime e a vítima eram amigos e trabalhavam juntos em um plantio de seringueira. Durante um churrasco, uma discussão entre eles acabou levando o autor do crime a atacar a vítima com uma faca, resultando na morte de Flávio José Moreira dos Santos, 31 anos de idade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br a PM ao chegar ao local dos fatos, constatou-se que a vítima estava dentro de seu veículo, um Ford Fox estacionado em frente à garagem da residência situada na Rua Bahia, nº 2265, Jardim Brasil, em Riolândia.

A vítima apresentava ferimentos causados por faca no abdômen e no braço direito, sendo assistida pelo autor do crime, que segurava o ferimento. Foi questionado imediatamente o motivo da briga e a presença do autor no local, sendo negada a permanência do autor, que acompanhou a vítima até a Santa Casa de Riolândia.

Após a saída da ambulância, os pais do autor, presentes na casa, relataram que a briga começou dentro da residência e continuou na calçada, sendo seu filho o autor dos golpes de faca. Foi dado voz de prisão em flagrante delito e algemado devido à aglomeração que se formava nas dependências da unidade de saúde.

O autor do homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Riolândia. Os motivos exatos do desentendimento entre a vítima e o autor ainda não foram esclarecidos, e a Polícia Civil assumirá as investigações do caso.

Reportagem: www.votunews.com.br