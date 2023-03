Após o ataque que matou uma professora de 71 anos e feriu outras três educadoras e um aluno na última segunda-feira (27) em uma escola da capital paulista, a Polícia Militar de São José do Rio Preto (SP) decidiu reforçar a vigilância ao redor das escolas na cidade e nos 96 municípios da região. A medida é do coronel Fábio Manoel Candido, comandante do CPI-5.