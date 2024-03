Ontem, sábado (23), a Polícia militar de Cardoso foi acionada no bairro Vila Urias de Paula, onde foi constatado que um filho havia agredido uma mãe, que se manchou bastante e foi socorrida e não corre risco de vida.

A polícia militar de Cardoso constatou também que ele havia se evadido do local, pois populares foram pra cima do filho que estava agredindo a mãe, logo a polícia militar foi até o endereço do indivíduo, onde o mesmo se encontrava.