Mulher sofre ferimentos graves após colisão entre moto e carro em Estrela d’Oeste

Uma colisão entre uma motocicleta Honda Biz e um carro, na tarde desta quinta-feira (10), deixou uma mulher gravemente ferida no cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Alagoas, no Jardim São Paulo, em Estrela d’Oeste. A vítima, uma motociclista de 66 anos, sofreu um corte profundo na cabeça e precisou ser socorrida imediatamente.

Testemunhas relataram que, com o impacto da colisão, o capacete da motociclista foi projetado, fazendo com que ela batesse a cabeça diretamente no solo. A equipe de emergência constatou um sangramento intenso na região da cabeça, e a vítima foi levada rapidamente à Santa Casa de Estrela d’Oeste.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi intubada na Santa Casa local e foi necessário acionar o suporte avançado do SAMU de Fernandópolis. Posteriormente será transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, onde deverá receber tratamento especializado.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais.