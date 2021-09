Gate não encontra explosivos em carro abandonado em Birigui

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) não encontraram nenhum explosivo no Hyundai HB20s, que estava estacionado em um posto de combustíveis de Birigui (SP).

De acordo com informações apuradas pelo sbtinterior.com, o carro pode ter sido deixado pelos criminosos que assaltaram duas agências bancárias em Araçatuba (SP), na madrugada de segunda-feira (20).

Após ser analisado pelos agentes do Gate, que chegaram a usar um robô para abrir o veículo, o carro foi periciado por policiais federais e será levado para a delegacia da PF, em Araçatuba, para ser incluído nas investigações.

No dia do crime, os bandidos deixaram 98 explosivos espalhados em diferentes pontos de Araçatuba e em veículos estacionados em Bilac (SP). O Gate precisou trabalhar durante todo o dia seguinte para desarmar os explosivos ou retirá-los e detoná-los em um local isolado. As aulas foram suspensas e o transporte coletivo deixou de funcionar na região central.

Até agora, sete suspeitos de participação no crime foram presos pela polícia em diferentes regiões do estado.