Mulher é presa após abandonar a filha de apenas 9 meses na rua

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz e maus-tratos após tentar entregar a filha de apenas nove meses para desconhecidos e abandonar a criança na rua, na noite da última segunda-feira (21/8), em frente a uma pizzaria, na avenida Mirassolândia, no bairro Solo Sagrado, na região Norte de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia um patrulhamento preventivo de rotina quando foi acionada para atender o caso. No local, os policiais encontraram a bebê com muita fome, suja, com frio e em estado de abandono. A mãe estava caída na calçada, perto da filha, e foi levada para o Plantão Policial.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, foi necessário que uma policial feminina da equipe plantonista da Polícia Civil desse banho na menina, trocasse suas fraldas, passasse pomada em suas assaduras e a alimentasse com leite. Em seguida, a vítima foi entregue para sua avó materna.

Segundo a avó da criança, a filha dela é usuária de crack e saiu com a neta sem ela perceber. A Polícia Civil estipulou o pagamento de R$ 2 mil para que a mulher fosse liberada, mas o valor não foi pago e ela foi encaminhada para a carceragem da DEIC.