Por volta das 4h00m desta sexta-feira, 28/07, o motorista de um Corola cinza, com placas de Rubineia, perdeu o controle ao fazer o contorno do trevo do monumento dos Tucunarés, na Avenida Navarro de Andrade de Santa Fé do Sul e colidiu contra o poste de iluminação na entrada do Posto Rede Ativa.

Ele disse aos Policiais Militares que transitava no sentido centro e perdeu o controle do veículo quando o acelerador enroscou aumentando a velocidade, chocando contra a guia do lado esquerdo da via e na sequência bateu contra o poste de iluminação, o que evitou que o carro colidisse com as bombas de combustíveis do posto Rede Ativa.