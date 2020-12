Traficante é preso quando fazia caminhada em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis quando fazia caminhada pela marginal Litério Grecco em Fernandópolis. O fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira, dia 9.

Com D R S. a Força Tática e a Rocam encontraram cinco porções de maconha em um dos bolsos da bermuda, confessando que havia mais drogas na residência dele.

No local os PMs encontraram mais uma porção grande de maconha, seis porções de cocaína com peso total de 0,009 kg, avaliada em R$500,00. Também foram encontrados apetrechos para embalar a droga, como prato, duas facas, duas tampas de creme dental usada no trafico para dosar a cocaína, além de dinheiro.