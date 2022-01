Família de sitiante e advogado são alvo de ladrões

Vítimas foram dominadas em Urânia e levadas até Santa Rita D’Oeste

A Polícia Civil de Urânia investiga um sequestro relâmpago ocorrido ontem (25). Um sitiante e um advogado foram as vítimas dos bandidos.

De acordo com o que eles relataram à polícia, dois bandidos invadiram o escritório do advogado – onde também estava o sitiante – rendendo as vítimas.

A dupla seguiu com os dois até a propriedade do sitiante, no município de Santa Rita D´Oeste, onde os familiares também foram dominados.

Todos foram amarrados e os criminosos fugiram levando dinheiro, joias e uma caminhonete Hilux. Após um certo tempo as vítimas conseguiram se soltar e chamar a Polícia Militar. Foram realizados cercos na região, mas ninguém foi preso. votutudo