NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: homem fica gravemente ferido após capotar carro em Votuporanga

NOTÍCIA DE ÚLTIMA: Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira, 18, na rodovia Euclides da Cunha – perímetro urbano de Votuporanga, deixou um motorista de aproximadamente 30 anos de idade ferido, com várias lesões.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o motorista de um veículo Gol – morador de Votuporanga, teria sido “fechado” por outro veículo que transitava pela SP-320, o que teria feito com que o condutor perdesse o controle da direção, vindo a capotar, parando o carro no canteiro central da rodovia. O acidente aconteceu defronte a loja Mobília 22 – pela rodovia Euclides da Cunha – próximo ao Parque da Cultura de Votuporanga.

Imediatamente, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga esteve no local e socorreu o motorista ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Ainda não temos a identificação do condutor do veículo.

REPORTAGEM: VOTUNEWS