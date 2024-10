Tático Ostensivo Rodoviário da PM de SP apreende 74 toneladas de drogas em oito meses

O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar auxiliou na apreensão de quase 74 toneladas de drogas de janeiro a agosto deste ano nas rodovias paulistas. É pouco mais da metade de todo o entorpecente apreendido no estado.

O grupo especializado foi criado para atuar como uma Força Tática por meio de um trabalho orientado por tecnologia e planejamento. Nesta segunda-feira (30), a unidade, que se tornou referência no Brasil, completa 37 anos.

O coronel aposentado Ralph Rosário Solimeo, idealizador do grupo tático, detalha o orgulho em ver a evolução da unidade “que antes ninguém dava nada”. “É uma sensação incrível em ver que eu não plantei um arbusto pequeno que o vento leva e o sol seca, mas uma sementinha de carvalho que cresce cada vez mais e se torna sombra para a população”, menciona. O policial participou do evento em comemoração ao aniversário do Tor, realizado hoje na sede do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Questionado sobre o motivo de todo o empenho para a criação do Tático Ostensivo Rodoviário, o coronel pontua: “O crime sempre passou pela rodovia. Precisávamos de uma equipe especializada e orientada para saber quem, quando e onde abordar.”

O que antes era um efetivo limitado, com poucas viaturas e treinamentos básicos, hoje o TOR conta com centenas de policiais militares espalhados pelo estado que usam da mais alta tecnologia para aprimorar o trabalho.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, agradeceu o empenho e os resultados obtidos pela unidade. “Às vezes a gente pensa que o projeto já tem que nascer pronto, com a estrutura que temos hoje e sem falhas, mas o Tor, que foi criado em 1987, mostra que podemos sim lançar uma iniciativa visionária, mesmo que inicialmente seja sem muitos recursos. É só olharmos para o que essa unidade se tornou hoje, do prejuízo que está dando para o crime organizado, além de ser referência para comandos de policiamento de diversos estados do Brasil”, afirmou.

Antes do início das comemorações, o secretário deu uma palestra aos oficiais da Polícia Militar Rodoviária sobre o transporte de drogas em rodovias transnacionais e a expansão internacional de organizações criminosas. Ele citou ainda o programa Muralha Paulista, que vai facilitar o monitoramento da segurança em todo o estado. O chefe da pasta da Segurança Pública também ressaltou a iniciativa do governo paulista de viabilizar o decreto que destina todo o dinheiro apreendido do crime organizado para o fundo estadual de segurança, usado para investir em mais infraestrutura e tecnologia para as corporações.