Jovem se tranca no banheiro para se proteger do padrasto

Uma jovem de 18 anos teria sido ameaçada pelo padrasto nesta quinta-feira (27) após defender a mãe durante uma discussão na casa deles, no João Paulo II, em Rio Preto.

A polícia foi acionada para ir até o local e quando chegaram no local viram um homem que saia várias vezes no quintal da casa com uma faca em mãos, mas não respondia os contatos dos policiais. Depois de cerca de 30 minutos a mãe da jovem chegou e abriu a casa para que pudessem entrar.

Quando entraram na cozinha, encontraram o homem, que é motorista, e viram a faca em cima do balcão. Ele foi identificado e nada de ilícito foi encontrado.

Em um dos banheiro da residência estava a jovem que, segundo o boletim, estava muito assustada. Ela contou que após uma discussão na casa, o padrasto passou a ameaçá-la e ela se trancou no banheiro, onde falou com o namorado e pediu que chamasse a polícia.

A briga teria começado quando a mãe da jovem ouviu o padrasto falando ao telefone com a ex-mulher e o questionou sobre a conversa. Eles teriam discutido e a jovem entrou na discussão para defender a mãe, o que desagradou o motorista.

Em seguida a mulher teria saído de casa para evitar mais conflitos e deixado apenas a filha junto com o padrasto na casa. A menina contou que então teria sido ameaçada e entrou no banheiro. Disse ainda que o padrasto pegou uma faca e batia na porta dizendo para ela sair e resolverem as coisas do lado de fora.

A jovem não desejou representar criminalmente contra o padrasto. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.