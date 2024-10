Vítima de esfaqueamento em Indiaporã é transferida para hospital em Rio Preto

Um homem de 47 anos, vítima de esfaqueamento ocorrido na tarde do último domingo, dia 21, no bairro rural de Tupinambá em Indiaporã, foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto.

Ricardo Sabino Colombano sofreu sete facadas em várias partes do corpo, atingindo dois órgãos – fígado e pulmão. Inicialmente, foi atendido na Santa Casa de Indiaporã e posteriormente foi transferido por uma unidade do Samu para o Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, onde foi submetido a uma cirurgia. Devido à gravidade dos ferimentos, a família optou pela transferência para o hospital em Rio Preto.

Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal leve, mas o boletim de ocorrência foi editado para tentativa de homicídio e está sob investigação da Polícia Civil. O autor do crime ainda não havia sido preso pelas autoridades.

De acordo com a própria vítima, ele estava em um bar no povoado de Tupinambá e, quando estava saindo com seu veículo, derrubou a motocicleta do autor das facadas. Ricardo desceu do veículo para ver o que havia acontecido e acabou recebendo os golpes.