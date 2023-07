Acidente entre carro e van deixa três mortos em rodovia

Um acidente registrado neste fim de semana na região de Presidente Prudente terminou com três pessoas mortas. A batida aconteceu no último sábado (15), na rodovia ​Salim Farah Maluf, em Caiabu (SP).

De acordo com a polícia, as três vítimas, de 28, 30 e 45 anos, estavam no carro e morreram no local. O veículo trafegava pela rodovia no sentido Martinópolis (SP) e Caiabu, quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu de frente contra uma van que seguia no sentido oposto da via.

O motorista da van, que teve ferimentos leves, realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis.

O local foi isolado para o trabalho da perícia e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.SBT Interior