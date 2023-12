Edilamar Aparecida Pires Miranda foi encontrada morta pela mãe em uma espécie de cova, no dia 24 de agosto de 2022, em Nova Granada (SP). Clayton Bueno de Souza está preso desde abril deste ano

Com uma pá, a equipe da corporação localizou o corpo da vítima, desaparecido há oito dias. Conforme a Polícia Militar, várias pedras de naftalina foram achadas na soleira da janela para disfarçar o odor do corpo. Na varanda havia baldes e uma sacola com terra. Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O companheiro da vítima não foi localizado, mas passou a ser procurado pela polícia.

Durante a investigação, testemunhas foram ouvidas, menos uma mulher, identificada como Gislaine Torres de Oliveira. Ela estava com o suspeito dias antes do crime e era apontada como uma das responsáveis pela morte de Edilamar, mas foi assassinada pelos filhos da vítima após o crime.

O suspeito de matar a testemunha foi preso, no entanto, acabou absolvido por “clemência”, ou seja, perdão pelo sentimento de pena ou dó.