Polícia recupera motocicleta furtada em Jales após denúncia anônima

No dia 2 de outubro, uma ação rápida e eficiente da 2ª Cia do Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior, localizada em Jales, resultou na recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada. A equipe policial, durante uma operação de saturação no Jardim Santo Expedito, foi abordada por um morador local que suspeitava da origem de uma motocicleta estacionada na Rua Chile.

Ao averiguar a placa da moto informada, uma SUNDOWN/MAX, originária de Santa Gertrudes, foi confirmado através do COPOM que a mesma possuía queixa de furto registrada em 28 de agosto deste ano.

Em sequência, a equipe se deslocou ao endereço indicado para investigação. No local, a proprietária da residência permitiu a entrada dos policiais, onde a motocicleta furtada foi encontrada. O suspeito, ao ser abordado, não portava nenhum material ilícito consigo. Entretanto, quando questionado sobre a procedência da moto, o mesmo afirmou ter adquirido pelo valor de R$ 2.500,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi informado de seus direitos constitucionais. Posteriormente, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jales, onde foi indiciado por crime de receptação. Após ser ouvido, foi liberado. A motocicleta, por sua vez, foi retida e está em processo de devolução ao legítimo proprietário.