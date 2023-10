Segundo o boletim de ocorrência, mãe viu por meio de imagens de circuito de segurança que mulher jogou o menino no chão; caso é investigado pela polícia e Prefeitura de Votuporanga (SP)

Ainda de acordo com o B.O., a mulher também foi à Secretaria da Educação, onde teve acesso às imagens do circuito de segurança da escola e viu que a técnica em educação jogou o menino no chão. O vídeo foi encaminhado à polícia, que investiga o caso. A Prefeitura de Votuporanga afastou a educadora e também apura a situação. G1