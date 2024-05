NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Policiais da DISE prendem “Do”, considerado um dos maiores traficantes de drogas de Votuporanga

DISE cumpre Mandado de Prisão e prende “Do”, um dos maiores traficantes de Votuporanga e principal investigado da “Operação Acesso Negado” deflagrada pela DISE de Votuporanga no inicio deste mês.

Tal Operação tem como objetivo o combate ao tráfico de entorpecentes e circulação de armas de fogo nesta cidade e região. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 16, policiais civis da DISE com o apoio de Policiais Civis da DIG de Votuporanga prenderam o Indivíduo W., de 28 anos de idade, vulgo “Do”.

Após deflagrada a Operação Acesso Negado, no dia 02 deste mês, onde uma pessoa foi presa e apreendidos 22 kilos de cocaína, quatro pistolas calibre 9mm com os devidos carregadores, uma espingarda semiautomática calibre 12 com dois carregadores, além de centenas de cartuchos intactos nos calibres 9 mm e .12, nessa ocasião o investigado “Do” conseguiu se evadir e encontrava-se foragido.

Prosseguindo nos trabalhos investigativos objetivando a captura do investigado realizou-se um intenso trabalho de inteligência e levantamento de campo onde após exaustivas diligências a DISE Votuporanga obteve êxito em localizar o foragido em um rancho de pesca nos arredores da prainha do município de Cardoso.

Nesta quinta-feira, antes do raiar do sol, os policiais civis da DISE com apoio da DIG se deslocaram para a vizinha cidade onde após cercar o imóvel procederam a abordagem do local utilizando técnicas táticas que resultaram de maneira positiva na prisão do investigado. W. foi conduzido à DISE de Votuporanga, onde após os trabalhos de polícia judiciária, presididos pelo Delegado Titular da DISE Dr. Rafael Latorre Costa, foi encaminhado à carceragem para a devida audiência de custódia ficando a disposição da justiça.

www,votunews.com.br