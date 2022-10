IDENTIFICADAS AS VÍTIMAS DE ACIDENTE QUE DEIXOU 4 MORTOS NA RODOVIA ELYESER MAGALHÃES

As quatro pessoas que morreram em um acidente no final da tarde deste domingo (30) na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá, foram identificadas.

Três pessoas são de Araçatuba e da mesma família: o comerciante Carlos Roberto Alves Cardoso, 62 anos, e suas duas cunhadas, Maria Júlia Dellabianca, 64 anos, e Evangelina de Lourdes Dellabianca, 54 anos. Conhecido como Carlãozinho, Cardoso tinha um bar no bairro Paraíso. A esposa do comerciante e uma prima do casal, de 13 anos, foram levadas para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanecem internadas.

A família estava em um Honda Fit, conduzido por Maria Júlia, no sentido Araçatuba a Aracanguá. Ao passar pela ponte do Rio Tietê, o carro bateu de frente com um Gol que seguia no sentido oposto pela contramão de direção.

O Gol era conduzido por Marina de Fátima do Amaral Fernandes, 67 anos, que também morreu no acidente. Marina tem parentes em Aracanguá.

*Informações/RP10