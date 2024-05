BRASIL: mãe espanca filho com cabo de vassoura e facão e é presa

No sábado (25), a Polícia Militar prendeu uma mulher de 40 anos em Peabiru (PR) por agredir o filho adolescente de 14 anos com um cabo de vassoura e a bainha de um facão.

Segundo o relato do menor, a mãe o agrediu e o ameaçou de morte após ele passar a noite anterior na casa do tio devido à chuva. A tia teria avisado a mãe de que ele não retornaria para casa naquele dia.

O adolescente acionou a PM e contou que, ao retornar para casa, a mãe o mandou tomar banho e, em seguida, começou a desferir golpes nele com o cabo de vassoura e a bainha do facão, causando lesões no rosto e nos braços.

A mulher confirmou aos policiais que agrediu o filho, alegando que ele a desrespeitou e xingou ao chegar em casa. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos de Polícia Judiciária. O adolescente apresentava lesões no punho direito, inchaço no braço esquerdo e um arranhão na face, próximo ao olho direito. DCM