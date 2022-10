Conselho Tutelar apreende criança por suspeita de ter sido comprada

A polícia vai investigar um caso de possível compra de um recém-nascido por um casal de Rio Preto. as informações estão no boletim de ocorrência registrado neste domingo (16) na Central de Flagrantes. De acordo com o documento, os envolvidos alegaram que receberam a criança da mãe, que não deseja criá-lo. Durante o atendimento, a mulher confirmou a versão do casal, mas o recém-nascido foi levado a um abrigo, até que a situação seja completamente esclarecida e resolvida.

Policiais militares relataram na delegacia que foram acionados por volta de 13h por uma conselheira tutelar, que estava investigando a informação de que uma criança havia sido comprada por R$ 5 mil. Quando chegaram ao local, no bairro Bela Vista, os agentes se encontraram com a conselheira, que aguardava entrada na residência.

Em seguida, se deparam com o casal, uma mulher de 22, o homem de 38, um filho do casal e o menino recém-nascido. O suspeito relatou que a criança é fruto de uma relação extraconjugal que teve com uma moradora da cidade de Sumaré (SP). Ele estava com a certidão de nascimento do menino, que não tem o nome do pai. O homem afirmou que a mãe entregou o filho para ele, que trouxe o bebê de Sumaré para Rio Preto.

A esposa, que teria perdoado a traição, e o homem querem criar a criança. Os policiais ligaram para a mulher em Sumaré, que confirmou a versão apresentada pelo suspeito, afirmando que não houve nenhuma irregularidade e que não vendeu a criança, que foi apreendida pela conselheira tutelar e levada para um abrigo até que a situação seja resolvida. O caso será investigado.