As circunstâncias que levaram a essa perda de controle ainda estão sob investigação pela polícia local. O impacto da colisão resultou na destruição parcial da parede do posto de combustível, causando danos significativos ao estabelecimento.

Felizmente, apesar da gravidade do acidente, não houve feridos. As autoridades foram chamadas para lidar com a situação e estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do ocorrido.

