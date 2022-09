Operação da Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta última quarta-feira (28/09/2022), durante uma operação da Polícia Civil, em Urupês (SP). A ação durou três dias e percorreu várias cidades de região, inclusive a área rural.

De acordo com os policiais, as investigações apontaram que o casal recebia usuários de drogas em sua própria residência, com o objetivo de comércio ilícito de drogas. Apoiados por policiais civis de Irapuã e Novo Horizonte, policiais civis de Urupês cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram a operação que durou três dias consecutivos.

Além de Urupês, a operação percorreu ainda as cidades de Marapoama, Sales, Novo Horizonte, Irapuã e Itajobi, onde porções de drogas foram apreendidas na posse de um indivíduo. A ação teve como objetivo o patrulhamento preventivo especializado, tanto na área urbana, quanto na área rural.

Ainda segundo a polícia, o casal autuado foi encaminhado para a cadeia, onde permaneceu preso à disposição da justiça. Os dois suspeitos, ela com 24 anos e ele com 37 anos, já haviam sido presos anteriormente por tráfico de drogas, sendo que o homem também já possui passagens roubo, furto, receptação, crime de trânsito, extorsão e lesão corporal de natureza grave.

“Esta é uma importante ação de patrulhamento e até mesmo para coibir ações delituosas que vinham sendo praticadas. Tínhamos registros de ocorrências, tanto na área urbana quanto na área rural e que nós realizamos esta ação com o objetivo de patrulhar e proteger a nossa sociedade”, diz o delegado de Urupês, Sérgio Augusto Ugatti Durão.