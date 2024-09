O motorista que causou acidente após tentar fazer ultrapassagem proibida foi preso.

Um homem, de 30 anos, foi preso, na madrugada deste domingo (8), após causar um acidente e colidir contra um poste, na rua Baía Grande, bairro de Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Um passageiro do veículo, de 21 anos, morreu.

Em um vídeo feito por testemunhas é possível observar que o carro ficou partido ao meio na via após a colisão. Os registros mostram que a parte dianteira do carro ficou em um lado da rua e a parte traseira ficou do outro lado.