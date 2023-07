Trio é preso por tráfico de drogas e desacato a policiais em Jales

Na tarde de ontem (24) policiais militares da Equipe de Apoio da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales, em patrulhamento pelo bairro Vila União, com intuito de combater o tráfico de drogas, furtos e roubos, ao adentrar a Rua Camilo Demétrio Izar, a equipe policial visualizou dois indivíduos sentados na calçada de uma residência.

Ambos conhecidos nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas naquela comunidade, que ao avistarem a presença da viatura policial correram para o interior da residência com objetos nas mãos, um deles de cor preta com formato de um tijolo, muito utilizado para embalar maconha prensada.

Realizado acompanhamento dos suspeitos a equipe presenciou quando um dos indiciados dispensou um objeto na cor preta e outro cinza, e o outro indiciado jogou no interior da casa 02 sacolas, uma na cor branca e outra na cor amarela, entrando e sentando em um banco junto a um outro indivíduo, tentando disfarçar que estavam apenas conversando.

Diante da atitude suspeita e dos objetos que dispersaram foi dada ordem para saírem da residência onde dois obedeceram, sendo realizada busca pessoal e localizados R$ 120,00 em notas diversas e 01 aparelho celular, e com o outro abordado foi localizado R$ 40,00.

Apesar da ordem emanada o menor de idade não obedeceu e partiu para cima dos policiais com socos e chutes sendo necessário o uso de força física moderada e o uso golpes contundentes a fim de quebrar a resistência, e técnicas de imobilização, como chave de braço e chave de pé.

Durante a contenção resultaram no sindicado e em um dos policial lesões ocasionadas devido a resistência. Após o algemamento do menor e restabelecida a ordem, foi revistado o sindicado e em seu poder localizado o valor de R$ 120,00. Averiguados os objetos dispensados confirmou se tratar de 01 tijolo de maconha embalado em plástico preto e 01 balança digital, dentro das sacolas 15 porções de maconha, 36 pedras de crack e 33 eppendorfs cheios de cocaína, 09 eppendorfs vazios, 01 faca com resquícios de droga e 02 munições intactas de calibre 44.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde permaneceram presos à disposição da Justiça.