Palestrantes do Congresso vão debater Educação Inclusiva

Mesa de reflexão com Luciana Brites, Thiago Lopes e Guilherme Almeida será realizada no primeiro dia do evento em Votuporanga

O tema da oitava edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP é “Educação Inclusiva: Afeto e Aprendizagem”. Por lei, o direito à educação universal inclusiva já existe há anos. Entretanto, se faz necessário discutir com especialistas no assunto sobre os ambientes de inclusão nas escolas. Tanto que, a programação do CIENP 2023 contará com uma mesa de reflexão sobre a temática, no dia 27 de julho, às 10h30, com a participação de Luciana Brites, Thiago Lopes e Guilherme Almeida.

“Debater a Educação Inclusiva com profissionais da área de educação é fundamental para promover um ensino igualitário e acessível a todos os alunos. Essa troca de conhecimentos e experiências possibilita identificar desafios na inclusão, compartilhar estratégias eficazes e criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo”, afirma Lopes, que é doutor em psicologia pela Universidade de Quebec, especialista em autismo e transtornos do desenvolvimento, sócio fundador do Instituto Farol e diretor do Instituto Edward Tolman.

Para a CEO do Instituto Neurosaber e pesquisadora sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento, Luciana Brites, “o tema Educação Inclusiva é mais do que desafiador, é uma realidade presente em nossas salas de aula. É preciso buscar soluções e capacitar este professor, que está lá na ponta, para melhor a qualidade da educação de todos os nossos alunos”. Luciana é pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista, especialista em educação especial. É mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autora de mais de 20 livros e programas didáticos. Primeira pedagoga finalista do Prêmio Jabuti de 2021, na categoria ciência com o livro “Brincar é fundamental”.

O terceiro convidado da mesa de reflexão será Guilherme Almeida, que é autista, doutorando e mestre em educação pela Unicamp. “O debate sobre a Educação Inclusiva não atende apenas a uma necessidade pedagógica, trata-se sobretudo, de uma necessidade política e social que não admite que a diferença seja usada como argumento para a exclusão de nenhuma criança, nenhum ser humano”, afirma ele, que também é advogado formado pela PUC/PR.

Almeida atuou também como professor em diversos cursos de especialização e pós-graduação. É associado do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos (INPPDH). Fundador do Coletivo Autista da Unicamp e atual presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas/BR (2023/2027). Único pesquisador brasileiro no Projeto de Neurodiversidade de Stanford, atuando no Comitê de Inclusão no Ensino Superior e no Comitê de Inclusão no Trabalho.

Sobre o Congresso

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP será realizado em Votuporanga nos dias 27 e 28 de julho, com atividades oferecidas na Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h. O evento educacional contará com as palestras de Rossandro Klinjey, José Pacheco e Herbet Lima, além de apresentação cultural de Natanael dos Santos.

O evento terá estandes com empresas expondo novidades em tecnologia e soluções de ensino. O CIENP contará com a presença de profissionais da área de educação de pelo menos 100 municípios do interior paulista.

O processo de inscrições está aberto pelo site www.cienp.net e é restrito a professores de municípios ligados ao ADE. A organização é assinada pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA e Unifev. O patrocínio master é da Soluções Moderna; apoio Itaú Social; parceiro técnico Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas; e expositores: Unifev, DSOP, DCPC, Aprende Brasil, Griô, Universitário, Amado Maker, Thiago Lopes, Sênior Editora, Moderna, Saber, Brasil Cultural, Avance, Netbil, Altbit, SIM Inova, BenQ, Fast Idiomas, Universos Editora e Aprender Editora.