Dia dos Pais: ACV sorteará mais de R$ 20 mil em prêmios

Clientes concorrerão a cervejeiras e vales-compras; lojistas precisam sinalizar adesão à campanha para receberem os cupons

Horário estendido e prêmios para os clientes estão entre as novidades que a Associação Comercial de Votuporanga – ACV anuncia pela campanha “Surpreenda seu Herói” em comemoração ao Dia dos Pais (13/8). Na manhã desta terça-feira (25), diretoria e imprensa foram convidadas a conhecer os detalhes da promoção que promete movimentar o comércio.

Pela iniciativa, serão mais de R$ 20 mil em prêmios que serão sorteados no dia 15 de agosto na praça da Concha Acústica, às 9h. Os clientes que preencherem seus cupons entre os dias 31 de julho e 12 de agosto irão concorrer a um vale-compras de R$ 10 mil, três cervejeiras e mais seis vales-compras de R$ 500,00. Os comerciários também recebem vales-compras de R$ 200,00 se forem responsáveis pelas vendas campeãs.

Mais de 150 mil cupons serão distribuídos nas lojas participantes. Para garantir os seus talões, os associados devem fazer contato com a ACV sinalizando adesão à campanha.

A apresentação desta terça foi acompanhada por lideranças da cidade, entre elas o assessor de gabinete Marcelo Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba; o presidente da Câmara, Daniel David; e o gerente do Sebrae-SP, Marcos Amâncio que destacaram a influência que as iniciativas da ACV têm para valorizar o comércio local e aquecer a economia.

Lojistas interessados em participar devem acionar a ACV pelos 17.34264044 ou 98132-0022.

Horário estendido

A ACV anuncia horário especial para o comércio nos dois dias que antecedem a celebração do Dia dos Pais (13/8). Na sexta-feira (11), as lojas atenderão até 22 horas com o trânsito da rua Amazonas interditado após 18h, entre a Itacolomi e Alagoas. No sábado (12), funcionamento previsto para até 18 horas. “São ótimas oportunidades para quem trabalha durante toda a semana e não tem tempo de garantir o presente do papai. A expectativa também é atrair visitantes da região. As datas especiais costumam aumentar em 10% o movimento nas lojas”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura.