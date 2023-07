Fundo Social de Votuporanga segue com campanha “Aquece Votu” para arrecadar agasalhos e cobertores

Podem ser doadas mantas, blusas de frio, calças, jaquetas, meias e outros acessórios de inverno

Ainda dá tempo de ajudar a aquecer aqueles que mais necessitam neste inverno. A Campanha “Aquece Votu”, realizada por meio do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura segue até o final deste mês. O intuito da ação é arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população, principalmente neste período de temperaturas mais amenas.

“O apoio e colaboração de toda a população de Votuporanga e clubes de serviços são extremamente importantes para podermos em cada edição da campanha ajudar ainda mais pessoas,” comenta a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

Podem ser doadas mantas, blusas de frio, calças, jaquetas, meias e outros acessórios de inverno, que serão encaminhados de acordo com as necessidades de quem precisar. As doações podem ser entregues diretamente no Fundo Social, no ‘Roupas Solidárias’ ou então através de ligações.

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, localizado na rua Pará, nº 3.227 (junto da Prefeitura) e o telefone é o (17) 3405-9700, (ramal 9742). O ‘Roupas Solidárias’, outro ponto de arrecadação, atende das 9h às 17h, na rua Pará, nº 3.252 (em frente à Prefeitura e ao lado da Secretaria de Direitos Humanos).