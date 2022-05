MACEDÔNIA GANHA NOVOS VEÍCULOS PARA SUA FROTA

O município de Macedônia foi contemplado, nesta segunda-feira, 02, com 1 Caminhão Pipa e 1 Ambulância através do projeto Nova Frota do Governo do Estado de São Paulo que objetiva a renovação da frota de veículos do nossa cidade e 1 Ambulância conquistada através do deputado estadual Alex de Madureira.

Na ocasião, Macedônia foi representada pelo prefeito, Reginaldo Marcomini; a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vânja Sabino; a secretaria municipal de promoção humana e social, Ana Paula Martins; o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Martinelli; os vereadores, Wilson conhecido como Pardal, Neide Saves, Rodrigo Marcomini, Edvaldo Fechio, Jesus Rodrigues conhecido como Cazu, Valdemir Pontes conhecido como Junim e Queli Cristina.

Os veículos serão de grande importância para atender com mais qualidade e eficiência toda a população. “Estamos muito felizes com essas conquistas e podemos assim, oferecer um atendimento melhor a todos da nossa querida Macedônia”. Ressaltou o prefeito, Reginaldo Marcomini.