Neoenergia Elektro intensifica número de equipes e monitora pontos críticos de queimadas no estado de São Paulo

Além de altas temperaturas, ventos fortes que podem chegar aos 60km/h e baixa umidade relativa do ar também é um agravante para o risco de queimadas

A Defesa Civil emitiu nesta quinta-feira (28) um novo alerta para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado de São Paulo. As temperaturas voltam a subir entre sexta-feira (29) e domingo (31). Além de altas temperaturas, os ventos fortes podem chegar aos 60km/h e a falta de chuva colaboram para a propagação das queimadas. A baixa umidade relativa do ar também é um agravante. De acordo com a Defesa Civil, a região Oeste do estado é a mais crítica com relação às temperaturas máximas. Em Andradina, por exemplo, as máximas podem chegar a 35ºC e a Umidade Relativa do Ar deve atingir níveis críticos, ficando abaixo dos 20%. Em Jales e Votuporanga, a umidade do ar deve variar entre 13% e 15%.

Diante desse cenário, a Neoenergia Elektro intensificou o número de equipes nessas regiões e monitora 24 horas por dia as áreas em alerta máximo para risco de incêndios. A empresa também realiza ações de conscientização que visam alertar a população para não utilizar fogo na limpeza de terrenos, na eliminação de lixo e para não descartar bitucas de cigarro de forma inadequada.

Só no mês de agosto, a concessionária já registrou 145 ocorrências provenientes de queimadas no interior do estado, número 4,5 vezes maior se comparado ao mesmo período do ano passado. No último final de semana, com a intensificação das queimadas, a empresa substituiu 250 estruturas compostas por postes, cabos e cruzetas. As equipes levaram em média 40 minutos para substituir cada estrutura.

A concessionária também alerta para que, em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 701 01 02.

Foto: Divulgação/Neoenergia Elektro