ELEKTRO REFORÇA AOS CLIENTES O USO DOS CANAIS DIGITAIS DE ATENDIMENTO

A partir de terça-feira (24), a empresa suspenderá temporariamente o funcionamento das agências de atendimento presencial.

A Elektro informa que, a partir de terça-feira, 24 de março, fechará as agências de atendimento e solicita que os clientes utilizem os canais digitais da concessionária para a realização de serviços e atendimentos. Essa orientação faz parte das medidas preventivas realizadas pela empresa, alinhadas às orientações do Ministério da Saúde, para contribuir com a prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19).

A Elektro está preparada para atender os clientes com a mesma qualidade e rapidez, por meio dos canais digitais. São mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade e pedir religação do serviço. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar www.elektro.com.br ou baixar o aplicativo Elektro no smartphone ou tablet. A empresa reforça que todos os clientes que possuam e-mail devem cadastrar seus endereços eletrônicos no cadastro e solicitar a modalidade de conta por e-mail, reduzindo a necessidade de entrega presencial das contas impressas.

