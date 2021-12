Casal arrecada 50 mil copos descartáveis para a Santa Casa de Votuporanga

Cinquenta mil copos descartáveis. Essa foi a quantidade arrecadada pelo casal Cidinha Aoki e Wislei Barbareli para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios da região Noroeste paulista.

Eles celebraram a união, no início do mês, ao lado de familiares e amigos. E, ao invés de presentes, solicitaram doações para o Hospital votuporanguense, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. “Neste ano, fiquei internada uns dias na Instituição e eu notei a grande demanda de copos descartáveis. Daí, surgiu nossa iniciativa em colaborar com a Santa Casa”, contou Cidinha.

Wislei agradeceu todos os convidados. “Essa quantidade só foi possível graças a todos que ajudaram e entenderam nosso objetivo de ajudar quem precisa. Uma outra parte arrecadada foi entregue para outra entidade do município”, destacou.

Os itens foram entregues para o Almoxarifado da Instituição. O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a iniciativa. “Utilizamos 2.459.100 copos descartáveis de janeiro até novembro deste ano e essa doação irá nos auxiliar a suprir a demanda. Agradecemos ao casal pela ação que, com certeza, contribuirá na manutenção de nossos atendimentos com qualidade e humanização”, finalizou.