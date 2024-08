Em entrevista à TV TEM, o porteiro Cleidiomar Souza Martins disse que o animal é dócil e classificou o ocorrido como um “incidente“. “O que aconteceu foi um incidente. Porque na hora que eu sai para trabalhar 9h, na hora de eu trancar o portão, pegou só o cadeado, mas não trancou o portão. No que eu sai, ele deve ter ido atrás de mim.. Parece que o incidente foi 9h15 e eu vim saber isso às 7h da noite. Foi quando eu fiquei sabendo que aconteceu o incidente com a senhora”, conta.

Ainda de acordo com Cleidomar, a vítima mora perto do local do ataque. Inclusive ambos já tinham conversado sobre o comportamento do pit bull. Ele lembra que comentou com a idosa que cão tem o temperamento tranquilo.