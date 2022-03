Morador de rua agredido por personal é acolhido em instituição de Ceilândia, no DF

Ele foi levado ao local após receber alta do hospital onde estava internado; por repercussão do caso, homem teme represálias

O morador em situação de rua agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa do profissional de educação física, foi acolhido em uma instituição em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele foi recebido nesta quinta-feira (17) depois de deixar o hospital onde estava internado, em Planaltina.

Identificado como Givaldo, o sem-teto afirmou que teme represálias depois que o caso teve repercussão em todo o país. O morador de rua foi agredido no último dia 9 de março, também em Planaltina.

O R7 e a Record TV apuraram que o homem é considerado extremamente inteligente por profissionais de serviço social e que ele optou por seguir a orientação da Secretaria de Desenvolvimento para não se manifestar. Givaldo se reuniu nesta sexta-feira (18) com um defensor público e a assessoria da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento).

O responsável pela instituição afirma que o homem aparenta estar traumatizado com a proporção que o caso tomou e com as notícias sobre o fato. Segundo ele, o morador é livre para sair do abrigo, mas optou por permanecer reservado até que a situação seja esclarecida.

Apesar de permanecer no abrigo, a coordenação da instituição afirma que ele ainda não conversou sobre o ocorrido de Planaltina. A gestão local diz que a prioridade é cuidar do aspecto psicológico do envolvido.

A reportagem procurou a Sedes para que se manifestasse sobre a ida do morador de rua para a casa de acolhimento, mas a secretaria não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Na noite de 9 de março, o homem foi agredido por um personal trainer de 31 anos após ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher do educador físico, no bairro Jardim Roriz, em Planaltina. Câmeras de segurança registraram o ataque de fúria do homem, que também investiu contra a companheira.

A Record TV e o R7 conversaram, com exclusividade, com o personal trainer Eduardo Alves. Ele disse que está confuso e com o braço machucado, afirmou que ainda não havia conversado com a mulher, Sandra, até esta quinta (17). O marido declarou que ela está internada em hospital psiquiátrico por causa de um surto psicótico. De acordo com ele, Sandra ainda não foi ouvida pela polícia.