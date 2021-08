Fogo consome área de preservação ambiental em Fernandópolis

Um incêndio registrado no final da manhã desta sexta-feira, dia 20, destruiu, quase que totalmente, uma área de preservação permanente – APP – localizada no futuro Distrito Industrial 6, às margens da rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

Homens do Corpo de Bombeiros e caminhões Pipa de duas Usinas da região auxiliaram no combate as chamas. O fogo consumiu principalmente árvores e a vegetação responsável por abrigar diversas espécies de pássaros e animais silvestres.

Um policial do Corpo de Bombeiro acredita que incêndio possa ser criminoso, já que o fogo começou dentro da mata e não na vegetação seca que está em volta do local.

A fumaça densa chamou a atenção de pessoas que transitavam pela rodovia.

O tempo seco e o vento ajudaram a propagar as chamas.