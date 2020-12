Jabuti é encontrado na rua em Jales e moradores procuram dono

Um jabuti – espécie de réptil provido de carapaça – foi encontrado na tarde deste domingo, 6 de dezembro, no meio da rua 2 no Jardim América em Jales/SP.

O animal foi localizado por moradores nas proximidades do Supermercado Bom Retiro. O registro acima foi feito na Praça João Francisco Canhada, que fica em frente ao supermercado.

Através do facebook, moradores tentam localizar o dono do animal. Uma publicação inclusive deixa um telefone de contato para que, caso o responsável apareça, busque o Jabuti:

“PESSOAL SE ALGUÉM PERDEU OU SOUBER QUEM PERDEU ESSE JABOTI, ELE FOI ENCONTRADO PERTO DO SBR JALES..ELE ESTAVA NO MEIO DA RUA.

O JABOTI ESTA DENTRO DE UMA CAIXA NO MARCELO LANCHE ( LANCHONETE AO LADO DO SBR PERTO DO COMBOIO) – TELEFONE: 17997114880”