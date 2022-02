Aulas 100% presenciais nas escolas municipais de Votuporanga são retomadas nesta quarta-feira

Unidades estão preparadas para receber os alunos com segurança; retorno presencial será obrigatório, exceto em situações específicas de saúde que deverão ser comprovadas por laudo médico

Mais de 9 mil alunos voltam às aulas nas 31 escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga nesta quarta-feira (2/2). Desta vez, o retorno presencial será obrigatório, exceto em situações específicas de saúde que deverão ser comprovadas por laudo médico ou em demais eventualidades a serem discutidas junto com cada unidade escolar. Durante os primeiros 15 dias, a Secretaria da Educação realizará trabalho de diagnóstico e sensibilização das famílias sobre a importância de manter os alunos em sala de aula, já que as escolas são consideradas locais seguros para as crianças.

“Este é um momento de extrema importância e queremos passar aos pais a tranquilidade de que os seus filhos estarão em segurança dentro das nossas escolas. Faremos um acompanhamento constante do cenário epidemiológico e continuaremos seguindo todos os protocolos de biossegurança”, disse o secretário da Educação, Marcelo Batista.

Todas as unidades contam com diversos dispositivos de segurança, conforme o prefeito Jorge Seba apresentou em visita ao Cemei “Vânia Claudia Guerche Grund”, no bairro Jardim Itália, na semana passada.

Escola Mais Segura

Pelo programa Escola Mais Segura, a Secretaria Municipal da Educação instalou cerca de mil novas câmeras de monitoramento em todas as escolas e salas de aula, com Central de Monitoramento instalada na sede da Secretaria Municipal da Educação. Em situações de urgência, as unidades escolares contam com um botão do pânico para ser acionado que agilizará na comunicação com a Central de Monitoramento.

O acesso às dependências de todas as escolas também passou a ser mais controlado. Só entra na unidade servidores com biometria cadastrada, o que proporciona mais tranquilidade e segurança não só aos pais dos alunos como também às equipes de profissionais.

Os protocolos sanitários no combate à disseminação da Covid-19 também foram reforçados com tapete higienizante, álcool em gel e a manutenção do uso obrigatório de máscaras.

Os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também continuarão reforçando a sinalização nos horários de entrada e saída nas escolas localizadas em pontos de maior movimento de veículos. Equipes das unidades escolares realizarão a acolhida dos alunos desde a saída do carro dos pais até a entrada nas dependências das unidades.

Tecnologia

Os investimentos também envolvem a tecnologia. A Prefeitura reforçou o sinal de internet nas escolas e está entregando cerca de 500 novos notebooks aos professores. Também está em fase de conclusão a instalação de lousas digitais em todas as salas de aula que ainda não tinham a ferramenta.