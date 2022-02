NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar apreende mais uma réplica de arma de fogo na casa onde família foi feita refém

A Polícia Militar de Votuporanga voltou a residência que foi alvo de ladrões na noite desta segunda-feira, no bairro Portal do Sol. Na tarde desta terça-feira, os moradores voltaram a residência para fazer a limpeza do imóvel e encontraram mais um simulacro usado pelos ladrões. Após a prisão dos cinco elementos, os moradores feitos reféns relataram aos policiais que os indivíduos estavam de posse de pelo menos duas armas e uma faca.

Após a entrega dos assaltantes, a PM confirmou que apreendeu uma faca e uma arma de brinquedo mas, diante da narrativa dos moradores de que havia mais uma arma, os policiais fizeram uma varredura em todo o imóvel, além de um terreno baldio existente ao lado e uma casa em construção, mas nada foi encontrado.

Na tarde desta terça-feira, a família encontrou em um dos cômodos mais uma réplica de arma de fogo e acionou a PM que retornou ao imóvel fazendo a apreensão do material e confirmando que trata-se de um simulacro. A réplica de arma de fogo foi periciada e apreendida e fará parte do inquérito policial aberto na madrugada desta terça-feira, na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga.

O CASO:

Cinco criminosos foram presos após fazer uma família refém durante um assalto a casa no Residencial Portal do Sol, em Votuporanga (SP), na segunda-feira (31).