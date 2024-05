Deputado Carlão Pignatari participa de inauguração da Casa da Juventude de Fernandópolis

Investimento de R$ 790 mil para a obra foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo estadual.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (17), da inauguração da Casa da Juventude, no bairro Parque Universitário, em Fernandópolis. O recurso para a obra foi intermediado por ele junto ao governo estadual, no valor de R$ 790 mil. Participaram do evento o prefeito André Pessuto, o vice-prefeito Artur Watson Silveira, vereadores, assessores e lideranças políticas, além de autoridades locais e regionais, e da população fernandopolense.

“Fico feliz e agradecido em inaugurar mais um espaço dessa na região, dessa vez aqui em Fernandópolis. Aqui nessa Casa da Juventude, os jovens poderão ter acesso a atividades educacionais e recreativas, e oportunidades de qualificação profissional e empreendedorismo. Tudo isso vai contribuir para a vida em sociedade e também para o jovem conseguir seu primeiro emprego, obter renda e qualidade de vida”, disse Carlão Pignatari.

A Casa da Juventude recebeu o nome de “Maria Cirlei Pagliarani Branco” e conta com 250 metros quadrados de construção, banheiros com acessibilidade, cozinha, salas de reuniões, salão com mesa para 24 estudantes, além de estacionamento na área externa. “É um excelente equipamento público para toda a população. Espero que todos possam usufruir com qualidade e segurança. Esse é um benefício para todos”, afirmou o deputado.

O prefeito Pessuto agradeceu o apoio do deputado Carlão Pignatari na intermediação da verba para construção da Casa da Juventude. “O Carlão é um amigo de toda hora. Nós agradecemos muito todo apoio e ajuda que ele nos proporciona”, afirmou. Nos últimos anos, o deputado Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 120 milhões em investimentos para Fernandópolis, entre eles a revitalização da avenida dos Expedicionários.

“Quero agradecer a todos e dizer à população de Fernandópolis que estou e estarei sempre à disposição de vocês, para fazer mais e melhor, sempre pensando no bem-estar e qualidade de vida da população”, disse Carlão Pignatari, lembrando que no próximo dia 22 de maio a cidade completa 85 anos. “Todos vocês estão de parabéns. O prefeito Pessuto, o vice-prefeito Artur, os vereadores e toda a população. Contem sempre comigo”, afirmou o deputado.