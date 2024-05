Dono de serv-festas é acusado de esfaquear cliente durante discussão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em uma tarde que deveria ser de celebração e descontração, um episódio chocante marcou um serv-festas em São José do Rio Preto (SP) nesta sexta-feira (17). Um homem de 41 anos foi vítima de múltiplos golpes de faca, desferidos pelo próprio proprietário do estabelecimento, após uma acalorada discussão sobre o pagamento da conta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito, um comerciante de 32 anos, alegou que o cliente teria consumido no local mas se recusado a arcar com os custos. O impasse financeiro rapidamente se transformou em uma briga física, culminando nos graves ferimentos que a vítima sofreu na barriga, na mão e na coxa.

O cliente ferido foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital de Base (HB), onde recebeu os cuidados médicos necessários. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Já o proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido pelas autoridades, foi liberado. Entretanto, o caso não será encerrado ali. A Polícia Civil assumiu a investigação e buscará esclarecer os detalhes desse episódio que chocou a comunidade local.

Enquanto a polícia segue com as investigações, o incidente serve como alerta sobre os perigos que podem surgir em situações de conflito, ressaltando a importância do diálogo e da resolução pacífica de desentendimentos.