Parque das Artes movimenta o público com agenda cultural no fim de semana

Atrações serão no sábado (18/5) e domingo (19/5), a partir das 15h, com artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais e muito mais.

Mantendo a tradição cultural do terceiro fim de semana do mês, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou mais uma edição do Parque das Artes.

Na ocasião, o cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música, uma ótima oportunidade para reunir a família e amigos no Parque da Cultura.

No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma culinária diversificada, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato. Já no espaço externo, destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais.

No sábado (18/5), às 19h, no palco externo, a animação fica por conta do cantor Rafael Ribeiro, que promete contagiar o público com sua mistura de ritmos. Já no domingo (19/5), a partir das 18h, quem comanda o som é a Banda Musical Zequinha de Abreu. Em seguida, às 19h, os músicos Cleber e Jane encerram a programação musical do final de semana.

Luta Antimanicomial

Aproveitando a programação do Parque das Artes, no sábado, também serão realizadas atividades da Luta Antimanicomial “Três décadas de Resistência”, do CAPS II, CAPS Infantil, CAPS AD e Ambulatório de Saúde Mental, da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga. O movimento se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental.

Confira o cronograma:

15h: Exibição do filme “Divertidamente”, na sala de Cinema; Exposição de artes, na sala de Oficinas; Oficina de Artes Mosaico; Pintura de Rosto Infantil;

16h: Roda de Conversa “Terapia Comunitária”, na varanda da biblioteca, no primeiro andar.

17h: Plantio de árvores com pacientes da Saúde Mental, na área externa do Parque.

18h: Encerramento com o coordenador do programa de Saúde Mental da Prefeitura, Reinaldo Antônio de Carvalho, no auditório.

22ª Semana Nacional de Museus (SNM)

No domingo (19/5), também serão realizadas atividades comemorativas a 22ª Semana Nacional de Museus (SNM).

Confira a programação:

Das 15h às 20h: Exposição de desenhos realizados pelos alunos do projeto “Espaço Jovem” do Lar Beneficente Celina com Arte Abstrata, em giz pastel oleoso.

Das 15h às 17h30: Oficina “Saberes e Práticas da Construção de Instrumentos com matriz indígena e africana”, que propõe o aprendizado de saberes e técnicas relacionados à produção de instrumentos musicais de culturas tradicionais, com Lucas Damázio.