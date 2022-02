Vôlei feminino do Votuporanga Clube retoma treinos visando competições

Equipe Máster esteve ausente dos torneios devido a pandemia, mas em 2022 voltou às quadras e em amistoso já enfrentou o Fernandópolis.

Após o período de pandemia do novo coronavírus e a ausência de eventos esportivos, a equipe Máster de voleibol feminino do Votuporanga Clube volta com tudo nesta temporada, visando competições regionais em 2022. Para aquecer o elenco, a equipe votuporanguense iniciou a pré-temporada em amistoso contra a forte equipe da prefeitura de Fernandópolis/SP.

Em duelo disputado na cidade vizinha, a equipe comandada pelo técnico Marcinho Fukuiama, composta por: Ronyse (capitã), Patrícia Abê, Midori, Márcia, Laís Akemi, Lara, Carol e Andressa não conseguiram segurar as donas da casa e foram superadas por 4 sets a 0, com parciais de 19×25, 25×27, 21×25 e 26×28.

O treinador considerou o jogo-treino “um excelente teste com a participação de todas as atletas e muito equilíbrio em todas as parciais”, pontuou.

Já para o próximo mês, Marcinho Fukuiama inicia o projeto do Voleyball Festivals, eventos que serão realizados neste ano com competições curtas e participações de equipes da região, com o objetivo não só de disputar títulos, mas principalmente a interação entre os participantes e a celebração da retomada à vida cotidiana, após esse difícil período de isolamento forçado pela pandemia.

O projeto conta com apoio de empresas solidárias ao esporte: À Jóia, Valfran, Frango Rico, Ciafer, Noroaço, H.S.A. e Facchini. Diário de Votuporanga