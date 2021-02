Centro de Formação de Natação retoma atividades

Atletas e comissão técnica ainda aguardam processo de renovação do projeto, mas já focam nas competições deste ano:

O Centro de Formação Esportiva de Votuporanga, mesmo que ainda em processo de renovação do projeto, já retomou as atividades e os treinamentos com os atletas para a temporada de competições deste ano.

A organização aguarda ansiosamente pela divulgação do calendário de competições da FAP (Federação Aquática Paulista) para este ano. O primeiro torneio deve acontecer na segunda quinzena de março, em local que ainda será definido na reunião técnica da 4ª Delegacia Regional da Federação.

Para isso acontecer, o Centro de Formação aguarda a renovação que ainda está em andamento. A prestação de contas do projeto já foi protocolada junto à Secretaria de Esportes do Estado e está chegando à fase final de elaboração. O novo projeto foi protocolado na Secretaria de Esportes.

Visitas

Os atletas e a equipe técnica do Centro de Formação visitaram nesta semana o Radar DTCEA-TNB (Destacamento de Controle do Espaço Aéreo) de Tanabi, visitas que, agora, farão parte do projeto deste ano.Participaram os 42 atletas e parte da comissão técnica. A visita foi dividida em dois dias, por conta dos protocolos de saúde e por ser área de segurança nacional.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, o prof. Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, a ação está prevista no novo projeto a ser renovado junto ao governo estadual e vai oferecer aos alunos a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos.

“Usamos o esporte como poderosa ferramenta de transformação social, indo muito além da busca do resultado nas piscinas. Nossa missão é, antes de tudo, formar cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e obrigações”, disse Xaninho.

Por isso que novas ações como esta acontecerão ao decorrer do ano, em locais como a estação de tratamento de água e esgoto, a usina hidroelétrica, o Silo Graneleiro, entre outros.

A visita foi viabilizada pelo 1° Tenente Especialista de Comunicação Aérea, Flávio Caldas Gonçalves, Comandante do DTCEA-TNB, que organizou as equipes responsáveis pela visita.