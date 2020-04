Covid-19: UEFA transfere Eurocopa feminina para julho de 2022

Objetivo é não coincidir com Eurocopa masculina e Olimpíada.

A UEFA, entidade que gerencia o futebol na Europa, anunciou nesta quinta-feira (23) o adiamento da Eurocopa Feminina para 6 a 31 de julho de 2022. A competição de seleções, que terá a Inglaterra como sede, estava marcada inicialmente para 2021, mas as alterações da data das Olimpíadas de Tóquio (Japão) e da Eurocopa masculina para o próximo ano devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) motivaram a alteração.

“Quando tivemos que tomar uma decisão urgente sobre o adiamento da Eurocopa masculina, tínhamos em mente o impacto que traria à edição feminina. Consideramos cuidadosamente todas as opções, com o crescimento do futebol feminino em nosso pensamento. Ao transferir o torneio para o ano seguinte, garantimos que a competição será o maior evento de futebol do verão (europeu), proporcionando os holofotes que merece”, afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, em nota publicada no site da entidade.

Diferentemente das últimas edições, quando foi disputada no verão europeu, a Copa do Mundo (masculina) de 2022, no Qatar, será realizada entre novembro e dezembro. Além disso, as seleções femininas competem na Olimpíada com força máxima – no futebol masculino, podem ser convocados apenas jogadores com até 23 anos, com três exceções.

“Com as Olimpíadas agora confirmadas para o verão de 2021, acreditamos firmemente que mudar a Eurocopa para 2022 seria mais interessante para o torneio, atletas, fãs, parceiros e demais envolvidos. Esse é o maior evento esportivo feminino da Europa, também um dos maiores do esporte mundial e, portanto, merece uma plataforma própria”, comentou a chefe de futebol feminino da UEFA, Nadine Kessler, também em comunicado.

Disputada desde 1984, a Eurocopa feminina teve 12 edições. A Alemanha, com oito títulos, é a maior vencedora do torneio. A atual campeã é a Holanda, que sediou o evento em 2017 e superou a Dinamarca na final.

FONTE: Informações | Agência Brasil