Tanabi vence Fernandópolis e segue na vice-liderança do grupo 1

O Índio da Noroeste venceu em casa por 2 a 0, com gols de Peterson Lucas e Lucas Santana. Tanabi recebe o América na próxima quinta-feira (19), pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20.

O Tanabi Esporte Clube jogou contra o Fernandópolis pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20, em casa, no Estádio Alberto Victolo e venceu a partida por 2 a 0, na quinta-feira (12). Com o resultado, o Índio da Noroeste continua na vice-liderança do grupo 01 com 6 pontos conquistados.

O time da casa começou pressionando a defesa do time visitante. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o goleiro do Fernandópolis ao tentar sair jogando com os pés, perdeu a bola e que sobrou para o meia Peterson Lucas que mandou a bola para o fundo da rede.

“Sensação maravilhosa de ter feito o meu primeiro gol no campeonato. Estou sempre me dedicando nos treinos, todos os dias, buscando melhorar pra ajudar a equipe, e graças à Deus, hoje pude ser coroado com um gol e uma assistência, e o mais importante veio também, que foi a Vitória”, comentou Peterson pelo seu gol na partida.

O jogo reservaria mais emoções no primeiro tempo, quando aos 20 minutos, o zagueiro Lucas Santana do Tanabi aproveitou e usou a cabeça para dar números finais a partida.

Após o duelo, o comandante do Índio da Noroeste, Weligton Oliveira, avaliou: “3 pontos importante. Foi uma vitória para ganhar confiança e estabilidade, além de seguir subindo na tabela de classificação”.

O Tanabi volta aos gramados na próxima quinta-feira (19), quando recebe o América, no Albertão. A partida será transmitida pelo Elevem e Paulistão Play.

