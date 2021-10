Apesar do placar desfavorável para a equipe local que jogou em casa, no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”, a análise é positiva. “Apesar do placar, a equipe jogou muito bem e tem chances claras de se recuperar no campeonato. Foi só o primeiro jogo, a equipe tem buscado entrosamento e está dedicada”, Baianinho, técnico do Valentim Gentil FC.