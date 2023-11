Votuporanguense tem 12 jogadores confirmados para a Série A3

Felipe Costa, destaque do Noroeste em 2022, e o experiente Bady estão entre os reforços do CAV para a Série A3

O Clube Atlético Votuporanguense tem quase metade do elenco confirmado para a Série A3 do Campeonato Paulista. Em entrevista ao Escanteio, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, presidente do clube, confirmou 12 nomes que farão parte do elenco do CAV para o estadual.

A principal novidade é o zagueiro Felipe Costa. O defensor foi um dos grandes destaques do Noroeste na conquista da Série A3 de 2022 e esteve entre os eleitos para a seleção do campeonato feita pelo Escanteio SP. O jogador de 28 anos sofreu uma lesão séria na Copa Paulista do mesmo ano e não atuou em 2023, mas já está plenamente recuperado para retornar aos gramados em 2024.

Além dos atacantes Wendel Júnior e Gabriel Barcos, que se destacaram recentemente na Série A3, o Votuporanguense também contratou o meia Bady. O atleta de 34 anos é um dos maiores artilheiros da história do São Bernardo, clube em que esteve durante quatro temporadas antes de ser negociado com o Athletico Paranaense após se destacar no Paulistão de 2014. Em 2023, ele defendeu o Barretos na Série A3.

Jovens retornam ao Votuporanguense

O CAV também terá o retorno dos atacantes Jean Carlos e Israel. Aos 21 anos, Jean retorna ao clube após integrar o time sub-20 e o profissional do Atlético-GO. Na última temporada, o garoto esteve no elenco do Operário-PR que conseguiu o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro.

Israel, por sua vez, tem 22 anos e atuou em 37 partidas do Votuporanguense entre 2021 e 2022, sendo peça importante da equipe que chegou duas vezes às semifinais da Série A3. Ele marcou sete gols pelo CAV no período. De lá para cá, o jogador atuou por Aparecidense-GO, ABD-GO, Marcílio Dias-SC, Anápolis-GO e Tupy-GO.

O Votuporanguense busca um volante e um zagueiro para fechar o elenco. Além dos nomes citados, o CAV tem outros atletas com pré-contrato assinado para a Série A3 do Campeonato Paulista.

Confira o elenco do Votuporanguense para a Série A3

Goleiros: João Paulo (Marília) e Barbato (remanescente)

Zagueiro: Felipe Costa (Noroeste)

Lateral: Vinícius Baracioli (Santo André)

Volantes: Kayky (Operário-PR)

Meias: Bady (Barretos) e Wendel Júnior (São Luiz-RS)

Atacantes: Adriano (Tupy-GO), Nando (Marília), Jean Carlos (Operário-PR), Gabriel Barcos (Ceilândia-DF) e Israel (Tupy-GO)