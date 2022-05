Dia do Desafio: incentivo à atividade física é o objetivo da edição deste ano

Escolas municipais e praças esportivas mobilizarão comunidade para prática de exercícios físicos; neste ano, não haverá competição entre as cidades

Nesta quarta-feira (25/5), será o Dia do Desafio e na 28ª edição da campanha o principal objetivo não é competir, mas incentivar à pratica regular de atividades físicas e esportivas como um hábito de vida saudável para todas as fases da vida e todos os públicos.

Tradicionalmente realizado na última quarta-feira do mês de maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, ao menos durante 15 minutos, qualquer tipo de atividade física. Em Votuporanga, a comunidade participará de diversas atividades realizadas ao longo do dia em praças esportivas e escolas da cidade.

Quem praticar atividades físicas nesta quarta-feira pode enviar registros para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer através do e-mail esportesvotu@hotmail.com Mais informações podem ser obtidas com o Rodrigo, pelo telefone (17) 3406-1774. Quem preferir também pode registrar as atividades através das redes sociais, usando a hashtag #DiaDoDesafio.