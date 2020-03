Medida é para ajudar a conter a propagação do novo coronavírus. Reunião nesta terça-feira (17) deve decidir se o CAV dispensará ou não os atletas durante este período de paralisação.

Após reunião realizada na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16), foi decidido entre os 16 clubes da série A-2 e a Federação que o campeonato será paralisado, por tempo indeterminado, a medida foi tomada em virtude da pandemia do Covid-19, o Coronavírus.

Em nota, o Votuporanguense salientou: “O Clube Atlético Votuporanguense está de acordo com a decisão tomada pelos clubes e a entidade, e entende que foi a melhor escolha para o momento.”

“A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus.